ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Uluslararası ticarette dolar dışında başka para birimi kullanılmasından hoşnutsuz olan ABD, Türkiye’nin özellikle Çin, Rusya ve Hindistan üçlüsü ile ortak pazar kurmasına engel olmak istiyor. Aynı zamanda FETÖ ile mücadele konusunda yeni delillerin ortaya çıkmasıyla huzursuz olan ABD yönetimi, FETÖ elebaşının iadesi konusunda da köşeye sıkıştı. Türkiye’nin ABD’nin ‘neden’ hedefinde olduğu 7 başlıkta sıralandı. İşte o nedenler:

DOLAR HEGOMANYASI

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre ABD, dünya üzerinde kurduğu dolar hegomanyası sayesinde karşılıksız para basma, ekonomik manipülasyonlar yapma ve finans sistemini yönetebiliyor. Türkiye, ABD’nin ekonomik manipülasyonlarını sınırlandırmak için birçok ülkeyle yerli para birimi üzerinden ticaret girişiminde bulunuyor. ABD bu durumu kendi çıkarları için bir risk olarak görüyor.

RUSYA’YA KARŞI SAVAŞ PLANI

Bazı stratejilere göre, ABD, NATO eli ile Rusya’ya karşı muhtemel bir savaş planı hazırlıyor. ABD, Rusya ile muhtemel savaşta Türkiye’yi cephe ülkesi olarak kullanmak istiyor. Türkiye ise savaşın bölgede oluşturacağı yıkımdan dolayı sorunların diyalogla çözülmesi için çaba harcıyor. ABD ise Türkiye’nin bu süreçte bağımsız hareket etmesinden rahatsız oluyor.