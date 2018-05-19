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ABD ve YPG/PKK'nın yıktığı Rakka'da tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Suriye'nin Rakka ilinde Fırat Nehri'ndeki köprülerin 2017'de yıkılması bölge sakinlerinin hayatını olumsuz etkiliyor - Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği kent merkezine daha fazla sivilin dönüşünü engellemek için köprüleri onarmıyor - Rakkalılar, diğer bölgelere Fırat Nehri'nden geçebilmek için ilkel yollarla yaptıkları motorlu salları kullanıyor - Sal sahiplerinden Muhammed Ebu Halit: - "Nehrin diğer kıyısına salla geçişler, hem tehlikeli hem pahalı"

RAKKA/İSTANBUL (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'daki siviller, Fırat Nehri'ndeki köprülerin geçmiş dönemlerdeki saldırılarda yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek için ölüm riski taşıyan motorlu salları kullanıyor.

YPG/PKK, bir dönem DEAŞ'lı teröristlerin "kalesi" Rakka'yı Ekim 2017'den bu yana işgal altında tutuyor. Terör örgütünün Rakka'yı ele geçirmek için geçen yıl düzenlediği saldırılarda topraklarını terk eden ancak çareleri olmadığı için evlerine dönmek zorunda kalan az sayıda Rakkalı sivil, harabeye dönen kentte zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'lı teröristler, daha fazla sivilin Rakka kent merkezine dönmesini ve rahatça dolaşmasını engellemek için yıkılan köprüleri onarmıyor.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ'la mücadele adı altında Rakka'ya 2017 yılının ocak ayında düzenlediği saldırılarda yıkılan köprüler, kent merkezini güney ve batı kırsalıyla birleştiriyordu.

Köprülerin yıkılması üzerine bölge sakinleri nehrin karşı kıyısına geçmek için ilkel koşullarda yaptıkları motorlu salları kullanmaya başladı. Can güveliği olmayan sallarla yapılan yolculuklar hem tehlikeli hem de masraflı.

- Salları günde yaklaşık 2 bin kişi kullanıyor

Fırat Nehri'nin diğer kıyısına geçmek için yolcular kişi başı 100 Suriye lirası (1 TL) öderken, motorsikletlerden 200 Suriye Lirası (2 TL), motorlu açlardan ise 500 Suriye Lirası (5 TL) ücret alınıyor.

Her gün yaklaşık 2 bin kişinin kullandığı sallar, hasta nakli, ulaşım, gıda temini, alışveriş ve inşaat malzemelerini taşıma olmak üzere farklı amaçlar için hizmet veriyor.

Bölge sakinlerine göre, YPG/PKK ve ona bağlı sözde Rakka sivil meclisi Fırat Nehri'nin diğer kıyısından kent merkezine taşınan gıda ve diğer ürünlerden vergi alırken, yıkılan köprüleri onarmak istemiyor.

- Çocuklar, kadınlar ve yüzme bilmeyenler risk altında

Rakka'daki AA muhabirleri, yerel halkın Fırat Nehri'ni geçmeye çalışırken yaşadığı zorlukları görüntüledi.

Motorlu sal sahipleri, ilkel yollarla yaptıkları araçların güvenli olmadığı konusunda sivilleri uyarırken, bölge halkının salları kullanmaktan başka çarelerinin olmadığını vurguluyor.

Sal sahiplerinden Muhammed Ebu Halit, "Nehrin diğer kıyısına salla geçişler, hem tehlikeli hem pahalı. Geçişler ücretli, fiyatlar ise kişi sayısında ve taşınan malzemelerin ağırlığına göre değişiyor." dedi.

Halit, araçların daha çok çocuk ve kadın yolcular için ölüm tehlikesi arz ettiğini belirterek, "Sallar, yüzme bilmeyenler için daha fazla risk taşıyor. Rüzgarlı günlerde salların çarpışma olasılığı var." diye konuştu.

- Rakka'nın yüzde 90'nı yerle bir oldu

AA'nın geçmiş dönemlerde çektiği görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlenmişti.

Caddelerin iki tarafındaki binaların tamamen yıkıldığı, araçların enkazların altında kaldığı görülmüştü.

Şiddetli saldırılar nedeniyle kepenkleri kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenkleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin boş olduğu görüntülere yansımıştı.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının geçen yılki raporunda, ABD ile PKK/PYD'nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı. Ağ, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiğini bildirmişti.

- Kent merkezinde insani kriz yaşanıyor

Rakka kent merkezinde insani kriz her geçen gün daha da büyüyor. Kent merkezine dönen yaklaşık 20 bin sivil yoksulluk ve işsizlik sorunu yaşıyor.

Çocukların büyük kısmı ailelerine destek olmak için okula gidemezken, okul ve oyun yerine günlerinin neredeyse tamamını çöplüklerde plastik atıkları toplayarak geçiriyor.

Kent merkezindeki savaş kalıntısı patlayıcıların oluşturduğu tehlike de hayatı olumsuz etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Nehri motorlu sal Rakka Suriye

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