ABD Venezuela'daki seçimleri kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıkladı.
Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verildi.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı.
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