HABER

ABD vize başvurularında sosyal medya hesapları kontrol edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Federal kayıtlara yollanan belgelere göre, "güvenlik incelemelerini" arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesapları da detaylı incelenecek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı vize ve göçmenlik statüsü için başvuru yapanların 5 yıllık sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi için girişimde bulundu.

Bakanlık tarafından Federal kayıtlara yollanan belgelere göre "güvenlik incelemelerini" arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının da detaylı incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık sunduğu belgede sosyal medya hesaplarının incelenmesi planının her yıl için yaklaşık 15 milyon kişiye uygulanacağını belirtti.

ABD İdari ve Bütçe Ofisinin onayını bekleyen teklif, sosyal medya hesaplarının yanı sıra başvuru yapanların son 5 yıl içerisinde kullandıkları telefon numaralarını, email adresleri ve farklı ülkelere yaptıkları yolculukların belgelerini de başvuru belgelerinin içine dahil edilmesini kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan teklifin diplomatik ve resmi vize başvurularına uygulanmayacağı kaydedildi.

Vize başvurularıyla ilgili getirilmesi planlanan yeni "güvenlik incelemelerinin" cuma gününden itibaren 60 gün sonra uygulamaya konulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ABD'ye yapılan girişler konusunda ekstra önlemler alacaklarını belirtmişti.

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...
Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddiaKuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı vize başvuruları

En Çok Okunan Haberler

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı çatışma!

İstanbul'da silahlı çatışma!

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.