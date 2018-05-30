ABD yaptırımları Rusya'nın Ukrayna ve Kırım'dan çekilmesine kadar sürecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, bu ülkenin Kırım'dan ve Ukrayna'nın doğusundan çekilinceye kadar kaldırılmayacağını söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna'daki gelişmeleri görüştüğü toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetlerini ve Kırım'ı ilhakını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Rusya'nın, Ukrayna'daki ''çirkin faaliyetlerine'' son verinceye kadar ABD'nin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Haley, ''Rusya, Kırım'ı Ukrayna'ya bırakıp, Ukrayna'nın doğusundan çekilip, Minsk Anlaşması'nı uygulayıncaya kadar yaptırımlarımız devam edecek.'' dedi.

Haley, ayrıca Rusya'ya Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu yöndeki soruşturma için iş birliği yapması çağrısında bulundu.

- ABD'ye "Rusya karşıtı propaganda" eleştirisi

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi Rusya karşıtı propaganda yapmakla eleştirdi.