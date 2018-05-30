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ABD yaptırımları Rusya'nın Ukrayna ve Kırım'dan çekilmesine kadar sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 02:30 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: - "Rusya, Kırım'ı Ukrayna'ya bırakıp, Ukrayna'nın doğusundan çekilip, Minsk Anlaşması'nı uygulayıncaya kadar yaptırımlarımız devam edecek"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, bu ülkenin Kırım'dan ve Ukrayna'nın doğusundan çekilinceye kadar kaldırılmayacağını söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna'daki gelişmeleri görüştüğü toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetlerini ve Kırım'ı ilhakını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Rusya'nın, Ukrayna'daki ''çirkin faaliyetlerine'' son verinceye kadar ABD'nin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Haley, ''Rusya, Kırım'ı Ukrayna'ya bırakıp, Ukrayna'nın doğusundan çekilip, Minsk Anlaşması'nı uygulayıncaya kadar yaptırımlarımız devam edecek.'' dedi.

Haley, ayrıca Rusya'ya Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu yöndeki soruşturma için iş birliği yapması çağrısında bulundu.

- ABD'ye "Rusya karşıtı propaganda" eleştirisi

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi Rusya karşıtı propaganda yapmakla eleştirdi.

''Kimseyle savaş içinde olmadıklarını'' savunan Nebenzia, Ukrayna'yı ateşkesi ihlal etmek ve çatışmaları körüklemekle suçladı.

Rusya'nın Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesindeki sorumluluğu iddialarını da reddeden Nebenzia, ''güvenilir ve şeffaf'' bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Hollanda ve Avustralya da uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını duyurmuştu.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kırım Rusya Ukrayna yaptırım

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