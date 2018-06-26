ABD 'yasa dışı göçmen çocuklarını' askeri üslerde tutacak

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocuklarını, Texas eyaletinde iki askeri üste tutacaklarını söyledi.

Mattis, Alaska'daki Fort Greely füze savunma üssünü ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de tartışmalara neden olan yasa dışı göçmenlerin alıkonulan çocuklarına ilişkin Mattis, çocukların Teksas'taki Fort Bliss Kara Kuvvetleri Üssü ile Goodfellow Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştireceklerini bildirdi.

ABD ordusunun her zaman doğal afet ve insani krizlerden kaçan insanlara lojistik destek verdiğini savunan Mattis, "Burada, biz sadece lojistik destek sağlayacağız ve konunun politik boyutlarına girmeyeceğiz. İhtiyacı olanlara konaklama ve sığınma yerleri sağlamak hükümetin meşru bir işlevidir." dedi.

Bakan Mattis, söz konusu iki üste kaç çocuğun kalacağına ilişkin detaylara girmezken, geçen hafta ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, Savunma Bakanlığından, yasa dışı göçmen çocukları için 20 bin yatak hazırlamasını talep etmişti.