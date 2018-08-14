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ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına bir tepki de Flash TV'den geldi. Spiker Gökhan Taşkın, canlı yayında Trump'ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği oynatarak üzerlerine dolar yağdırdı.

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den geldi. Gece Hattı programıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Taşkın, yine canlı yayında yaptıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.

TRUMP'I OYNATIP DOLAR ATTI

Son günlerde Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplayan Donald Trump'ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği oynatan spiker, dansözlerinin başından aşağı dolar yağdırdı. Spiker, fonda çaldığı şarkılarla da Donald Trump'a mesaj gönderdi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu sen istedin Trump... Şimdi Trump düşünsün.... :)
o değil de herkesin elinde dolar var bi bende bir kuruş yok sanırım :))
Rezil rüsva arsızlar !
Seyircisine göre haber. Bu ne ya
Çok sacma
çocuklar bunu bile zor yapar, gülünç bir durum, gerçi bu tv kimse izlemiyor.
barbar ùlke turkiyemmm
cehalet paçalarimizdan akıyor yazık
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