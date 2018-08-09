ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan heyet, 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Önal'ın başkanlığındaki heyet, yine tarifeli uçakla 17.00'de İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Esenboğa Havalimanı'nın VIP bölümünden 18.20 sularında çıkan heyet üyeleri açıklama yapmadı.

