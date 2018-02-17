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ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 21:22 | Son Güncelleme

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD’’ dedi.

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velayeti, Ortadoğu’nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, ‘’ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bölge ziyareti ABD’nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti” dedi.

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İZİN VERMEYECEĞİZ

İran'ın ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, “İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD’nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak’ın potansiyellerini vurgulayarak, ‘’Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz” ifadesini kullandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hamaney

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