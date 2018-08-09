ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Silahlı Kuvvetler'in 6. kolu olarak Uzay Kuvvetleri'nin 2020'de kurulmasına dair planı açıkladı.
Uzayın bir zamanlar barışçı ve rekabetten uzak olduğunu ama şimdi kalabalık ve çekişmeli bir hal aldığını iddia eden Pence, uzayda rekabet tırmanır ve Çin ile Rusya'dan tehditler artarken Amerikan hakimiyetini garantiye almak gerektiğini savundu.
Ancak böyle ayrı bir kuvvet komutanlığı kurulması için Kongre onayı gerekiyor.
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum