ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Başkan Yardımcısı Mike Pence, Silahlı Kuvvetler'in 6. kolu olarak Uzay Kuvvetleri'nin 2020'de kurulmasına dair planı açıkladı.

"ÇİN VE RUSYA TEHLİKESİ ARTIYOR"

Uzayın bir zamanlar barışçı ve rekabetten uzak olduğunu ama şimdi kalabalık ve çekişmeli bir hal aldığını iddia eden Pence, uzayda rekabet tırmanır ve Çin ile Rusya'dan tehditler artarken Amerikan hakimiyetini garantiye almak gerektiğini savundu.

Ancak böyle ayrı bir kuvvet komutanlığı kurulması için Kongre onayı gerekiyor.

