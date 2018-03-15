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ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya yaptırım

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