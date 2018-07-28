ABD yönetimi Erbil ile Bağdat arasındaki müzakerelerden memnun

ERBİL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sorunlara müzakere yoluyla çözüm aranmasından memnun olduklarını söyledi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'de başbakanlık konutunda ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve beraberindeki heyeti karşıladı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Irak'taki yeni kurulacak hükümet müzakereleri, Erbil-Bağdat arasındaki sorunlar ile güney kentlerinde işsizlik, elektrik kesintileri ve yolsuzluklar nedeniyle patlak veren gösteriler ele alındı.

Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasındaki sorunlara değinen McGurk, iki tarafın söz konusu sorunların müzakere yoluyla çözüm arayışlarının olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

McGurk, Irak'ta 12 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin ardından yeni kurulacak hükümet için siyasi partiler arasındaki görüşmelerin hız kazanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, söz konusu müzakerelerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi temennisinde bulundu.