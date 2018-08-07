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ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya başladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 07:06 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya başladı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN yaptırım

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