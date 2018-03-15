HABER

ABD, YPG/PKK'dan boşalan alanlara takviye yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:40 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie: - "(YPG militanlarının Suriye'nin DEAŞ operasyonlarını bırakıp Afrin'e gitmesi üzerine) Kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık" - "(YPG'nin DEAŞ operasyonlarını bırakması) DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı" - Pentagon sözcüsü White: -"Ruslar Esed'e kasten karşı çıkmıyor. Böylece Doğu Guta'daki kıyım devam ediyor. Rusya Esed'in kıyımlarının ortağıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının, Fırat Vadisi'nin güneyinden çekilip Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin güneyindeki cepheleri ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

McKenzie, Fırat Vadisi'nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonlarına destek veren bazı SDG (PYD/PKK paravanı) unsurlarının Afrin'e gittiğini, bunun da DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını belirtti.

ABD'li komutan McKenzie, "DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı. Dolayısıyla ilerlememiz yavaşladı." dedi.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü dile getiren McKenzie, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

YPG/PKK unsurlarının Afrin'e gitmesinden dolayı ABD'nin bölgede herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie, şöyle yanıtladı:

"Sahadaki komutanlarımız her zaman savaş alanından olup bitenlerle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Bu taktiksel detaylar elimde yok ancak şunu söyleyebilirim. Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık."

AA muhabirinin "Afrin'e giden unsurlar konusunda SDG'nin ABD ile konuşup konuşmadığını ve en son Afrin'e giden bin 700 YPG/PKK'lının ABD'nin izni ve onayıyla gidip gitmediğine" ilişkin sorusuna McKenzie, "Onlarla iyi iletişimimiz devam ediyor. Bu konuyu konuştuk ve bu tekrar konumlandırma kararı onların." yanıtını verdi.

- "Rusya Esed kıyımlarının suç ortağı"

Pentagon Sözcüsü Dana White da Rusya'nın Beşşar Esed rejimini desteklediğini ve Esed'in Suriye'deki katliamlarına ortak olduğunu ifade etti.

Doğu Guta'daki insani dramın, iç savaşın başka bölgelerinde yaşananlara da ayna tuttuğunu kaydeden White, "Rusya kendi ateşkesini kabul ediyor ancak masum sivilleri öldürmeye devam eden bir rejimi desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

White, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakan Mattis'in de (ABD Savunma Bakanı) bu hafta başında ifade ettiği gibi Rusya ya yetersiz kalıyor veya yasa dışı suç işliyor veya ikisi de. Rusya Esed rejimini ayağa kaldırıyor, El-Kaide bağlantılı teröristleri Suriye'de hedef almıyor. Rusya, Suriye'de sivil kayıplarını durdurabilir. Bunun yerine ikiyüzlülükleri masum insanlarının hayatlarını kaybetmesini körüklüyor. Ruslar Esed'e kasten karşı çıkmıyor. Böylece Doğu Guta'daki kıyım devam ediyor. Rusya Esed'in kıyımlarının ortağıdır."

White, Rusya'ya yönelik Esed rejiminin sivil katliamları durdurması konusunda çağrısını yineledi.

Bir gazetecinin "Rejimin sivil katliamlarının durdurulması için sözden öte insanların yapacağınıza inanması gereken birşey var mı? sorusu üzerine White, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasının kendisi için sakıncalı olacağını söylemekle yetindi.

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurduAfrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afrin Dana White doğu guta McKenzie Menbiç Pentagon Suriye

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

İlginizi Çekebilir

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.