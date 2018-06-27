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ABD Yüksek Mahkeme üyesi emekliye ayrılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

ABD'de Yüksek Mahkeme üyesi yargıç Anthony Kennedy, 31 Temmuz'dan geçerli olmak üzere emekliye ayrılacak - ABD Başkanı Donald Trump, en kısa süre içinde yeni adayı belirleyeceğini bildirdi

WASHINGTON (AA) - ABD'deki en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkemenin 9 üyesinden biri olan yargıç Anthony Kennedy (82), emekli oluyor.

Yüksek Mahkemenin en uzun süre görev yapan yargıcı olan Kennedy, 30 yıllık görev süresinin ardından yazılı bir açıklamayla emekliliğini duyurdu.

31 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliye ayrılacağını kaydeden Kennedy, "30 yılı Yüksek Mahkeme olmak üzere 43 yıldır federal yargı sistemi içinde ülkeme hizmet etmek benim için büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

- Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasında, "Yargıç Kennedy emekli oluyor. Kendisini uzun zamandır tanıyorum ve çok saygı duyuyorum. Harika bir vizyonu var. Kendisini özleyeceğiz. Yeni bir yargıç için arayışlara hemen başlayacağız. Çok iyi bir aday listemiz olacak." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da yargıç Kennedy'nin ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunduğu ve bundan sonraki yaşantısında başarılar dilendiği kaydedildi.

Kennedy, 1988'de dönemin ABD Başkanı Ronald Raegan tarafından aday gösterilerek görevine başlamıştı.

Yüksek Mahkeme, özellikle kürtaj, eşcinsel evlilikler, göçmenler ve sosyal adaletsizlik gibi toplumsal ayrışma konularında verdiği kararlarla ülkenin gidişatını belirleyen kurumlardan biri olarak görülüyor.

Mahkeme üyeleri kendi istekleriyle emekliye ayrılmadıkları sürece ömür boyu görev yapabiliyorlar.

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