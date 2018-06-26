ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın getirdiği seyahat yasağına onay

WASHINGTON (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Amerikan Anayasası'na uygun buldu.

ABD Yüksek Mahkemesinde yapılan oylamada karar 5'e karşı 4 oy ile onaylandı.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, kararın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın kararının "Müslümanlara karşı ön yargı olarak anlaşılmaması" gerektiğini savundu.

Kararın ardından Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Trump seyahat yasağını uygun buldu. Wow!" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da kararın Amerikan halkı için bir zafer olduğu savunuldu.

- 5'i Müslüman toplam 7 ülke

Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Libya, Yemen ve Somali'nin yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları da yeni ABD vizesine başvurularında söz konusu yasağa takılacak.

İlk olarak eylül ayında Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve orijinal halinde Çad'ın da bulunduğu listede sonraki aylarda güncelleme yapılmış ve Çad "yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle" listeden çıkarılmıştı.