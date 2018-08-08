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ABD'de 11 çocuğun kurtarıldığı evde bir çocuğa ait kalıntılar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

ABD'de 11 çocuğun kurtarıldığı evde bir çocuğa ait kalıntılar bulundu

AMALIA (AA) - ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında, çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuğun kurtarıldığı evde küçük bir çocuğa ait kalıntılar bulundu.

Polis yetkilisi Jerry Hogrefe, eyaletin Amalia bölgesindeki evde yapılan araştırmalar sırasında bir çocuğa ait kalıntıların bulunduğunu ve yetkililerin kimlik doğrulama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bulunan kalıntıların, evdeki operasyonda gözaltına alınan Siraj Ibn Wahhaj adlı kişinin, kasım ayında kaybolan Abdul Ghani Wahhaj adlı 4 yaşındaki çocuğuna ait olabileceği ifade edildi.

New Mexico eyaletindeki çölün ortasında bulunan eve cuma günü yapılan polis baskınında günlerce aç ve susuz bırakıldığı tespit edilen 1 ila 15 yaşlarındaki 11 çocuk kurtarılmış, 3'ü kadın 5 yetişkin gözaltına alınmıştı.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığını söyleyen Hogrefe, evde su ve elektrik olmadığını ifade etmişti.

Çocuklar sosyal hizmet kurumu tarafından koruma altına alınırken, çocuk istismarıyla suçlanan yetişkinlerin mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amalia kurtarılan çocuklar New Mexico

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