WASHINGTON (AA) - ABD'de Washington D.C. Bölge Mahkemesine bağlı jüri heyeti, 12 Rus istihbarat yetkilisini 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimi sürecinde Demokrat Parti teşkilatının elektronik posta sürücülerine yasadışı erişim sağlamakla ve o bilgileri yaymakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, jüri heyetinin 12 Rus istihbarat yetkilisine ilişkin mütalaasını, Rusya'nın ABD başkanlık seçimleri sürecini etkileme çabalarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'e ilettiği aktarıldı.

Bakanlık, 12 istihbarat yetkilisinin de Rus ordusuna bağlı Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) mensubu olduğunu belirterek "Bu GRU yetkilileri, resmi görevleriyle Demokratik Kongre Kampanya Komitesi ve Demokratik Parti Ulusal Komitesi'nin elektronik posta sürücülerini, başkan adayı Hillary Clinton'ı hackleme ve bu bilgileri internet ortamında 'DCLeaks' internet sitesi ile 'Guccifer 2.0' adlı sosyal medya hesabı ile yayma konusunda uzun bir çaba içinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Suçlanan Rus yetkililerinin isimleri ve bağlı oldukları istihbarat birimlerinin de yer aldığı açıklamada, söz konusu birimlerin Hillary Clinton'un kampanyasında çalışanlardan bazılarının kullanıcı adı ve şifrelerini çalarak Demokrat Parti'nin elektronik posta veri tabanlarına eriştiği kaydedildi.