ABD'de 14 yaşında eyalet valisi adayı

BURLINGTON (AA) - ABD'de 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Partiden Vermont eyaleti valisi aday adayı oldu.
Vermant eyaletinde yarın yapılacak valilik ön seçimlerinde diğer 3 adayla karşı karşıya gelecek 14 yaşındaki Sonneborn, "Vermontluların beni ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum, çünkü ileri düşüncelerim var." diye konuştu.
Koalisyon kurma fikrinin kendine çok çekici geldiğini belirten Sonneborn, en çok etkilendiği siyasetçinin, Robert F. Kennedy olduğunu belirtti.
Sonneborn, eyalet ve ülke yöneticilerinin kendini hayal kırıklığına uğrattığını bu nedenle aday olmaya karar verdiğini ifade etti.
Aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Sonneborn, geçen yıl Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde yaşanan gösterilere tepki olarak da bu kararı aldığını söyledi.
Sonneborn, ön seçimlerde insanların beklentilerinden daha iyi bir sonuç alacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
Vermont anayasasına göre, eyalet valiliği için adaylardan yaş şartı istenmiyor.
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