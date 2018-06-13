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ABD'de 23 katlı binaya tırmanan rakun "kahraman" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

ABD'de 23 katlı binaya tırmanan rakun "kahraman" ilan edildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde 23 katlı bir binaya tırmanan ve "kahraman" ilan edilen rakun kurtarıldı.

BBC'nin haberine göre, yerel radyo istasyonu Minnesota Public Radio'da (MPR) çalışan gazeteciler Evan Frost ve Tim Nelson, rakunun neredeyse gün boyu süren tırmanışını haberleştirerek Twitter üzerinden olayın dünya çapında duyulmasını sağladı.

Salı sabahı St Paul kentinde 23 katlı bir binanın giriş katındaki çıkıntıda fark edilen rakun, buradan kalasla kurtarılmaya çalışıldı ancak bu girişim başarısızlığa uğradı.

Kendisini kurtarmaya çalışan görevlilerden korkarak yukarı doğru tırmanmaya başlayan rakunun bu zorlu mücadelesi saatler sonra binanın çatısında kurulan ve içine kedi maması koyulan tuzakta son buldu. Rakun daha sonra doğaya bırakıldı.

Uzun tırmanışı çok sayıda meraklının izlediği, kahraman ilan edilen rakun adına Twitter'da açılan hesap, 2 bin 500'den fazla kişi tarafından takip edildi.

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23 katlı bir bina ABD rakun

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