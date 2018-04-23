HABER

ABD'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 05:12 | Son Güncelleme

ABD'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Washington'da ve New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Washington'da bulunan Abraham Lincoln anıtının önünde yapılan kutlamada, Türk bayrağı açıldı. Kutlamaya çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi ilgi gösterdi.

New York'taki programda ise ziyaretçilere lokma tatlısı ikram edilerek çiçek verildi.

Kutlamada konuşan TASC Başkanı Halil Mutlu, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İçinde bulunduğumuz çağda, bilgiye ulaşma noktasında sahip olunan teknoloji, 'Ermeni soykırımı iddialarının' daha fazla devam edemeyeceği noktaya geldi." ifadesini kullanan Mutlu, "Bugün rahatça görebiliyoruz, gerçekte var olan bir 'Ermeni soykırımı' yok. Ancak Dünya'nın, "medyası, lobisi güçlü" ülkeleri tarafından, satılmaya çalışılan bir hikaye var. Gerçeklerle alakası olmayan bir hikaye." diye konuştu.

Birilerinin tamamen hayal ürünü olan bir senaryo yazdığını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Buradan başta Ermeni kardeşlerimize olmak üzere, tarihi gerçeklere ulaşma noktasında problem yaşayan herkese şu mesajı iletmek istiyorum, yanlışın neresinden dönerseniz kardır. Yanlışından dönene kapımız her zaman açıktır."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
ABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtıABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtı
Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan ABD

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank’a para yatıran eşlerine boşanma davası açtılar

Çiftlik Bank’a para yatıran eşlerine boşanma davası açtılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.