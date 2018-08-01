ABD'de 3 boyutlu basılabilir silah planlarına durdurma kararı

SEATTLE (AA) - ABD'de mahkeme Teksaslı bir silah şirketinin 3 boyutlu basılabilir silah taslaklarını internette yayımlamak üzere federal hükümetten aldığı izine geçici tedbir kararı getirdi.
Batı Washington Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi, 8 eyaletin Demokrat Partili başsavcılarının Defense Distributed firması ve ABD hükümeti aleyhine açtığı davada, firmanın 3 boyutlu basılabilir silah planlarının internette yayımlanması için hükümetten aldığı izni geçici olarak iptal etti.
Demokrat Partili başsavcılar dava başvurusuna baskı planlarının internet üzerinden yayılmasına verilen iznin, bu yolla çoğaltılacak silahların izi sürülemez ve kontrol edilemez hale getirmesinin güvenlik risklerini beraberinde getireceğini savunmuştu.
Merkezi Teksas eyaletinin Austin kentinde bulunan Defense Distributed firması, federal hükümetten aldığın izinle planları bugünden itibaren internette yayımlamayı planlıyordu.
Öte yandan, ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, Başkan Donald Trump'a, hükümetin Defense Distributed'a silah planlarını internette yayımlama konusunda verdiği izni geri çekme çağrısı yaptı.
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