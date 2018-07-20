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"ABD'de 400 binden fazla 'modern köle' var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 01:41 | Son Güncelleme

Özgür Yürü Vakfının son raporu, dünya genelinde 40 milyondan fazla "modern köle" bulunduğunu ve "modern zaman köleliğinin" gelişmiş ülkelerde düşünülenden daha yaygın olduğunu ortaya koydu - Vakfın hazırladığı rapordan: - "ABD'de 403 bin modern köle olduğu tahmin ediliyor" - "Her 10 kişiden birinin zorla çalıştırıldığı Kuzey Kore'de 2 milyon 600 bin modern köle olduğu düşünülüyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dünya genelinde 40 milyon 300 bin "modern köle" olduğu ve bunun 400 binden fazlasının ABD'de bulunduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Özgür Yürü Vakfının (Walk Free Foundation) Küresel Kölelik Endeksi Raporu "modern zaman köleliğinin" gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

Raporda modern kölelik; "insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, borç esareti, zorla evlendirme, cinsel istismar, çocukların satılması ve istismarı ile köleliğin kendisi" olarak tanımlanıyor.

Gelişmiş ülkelerde modern kölelerin sayısının düşünülenden çok daha yüksek olduğu vurgulanan raporda, ABD'de 403 bin modern köle bulunduğunun öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, ABD'de her 800 kişiden birinin modern köle olarak yaşadığı belirtildi.

Birleşik Krallık'ta ise 136 bin modern köle olduğunun değerlendirildiği ifade edilen raporda, Avustralya ile Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde de modern köle sayısına yönelik tahminlerin arttığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca raporda, gelişmiş ülkelerin, hangi çalışma koşullarında üretildiği şüpheli olan milyarlarca dolar değerinde ürün ithal ederek modern köleliğe katkıda bulunduğu kaydedildi.

Rapora göre, "her 10 kişiden birinin zorla çalıştırıldığı" Kuzey Kore'de 2 milyon 600 bin modern köle olduğu değerlendiriliyor. Bu ülkeyi Eritre, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan takip ediyor. Hindistan'da ise 2016 yılında 18 milyon 400 bin olan modern kölelerinin sayısının 8 milyona düştüğü ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kölelik modern köle

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