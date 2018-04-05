HABER

ABD'de 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

ABD'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinin güney kıyısı yakınlarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), depremin merkez üssünün Channel Adaları Sahili'nin 57 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Yerin 16,8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismiLG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepkiÖzgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California Channel Adaları Sahili

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.