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ABD'de adliyeye silahla giren yargıca tenzili rütbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

ABD'de adliyeye silahla giren yargıca tenzili rütbe

CHICAGO (AA) – ABD’nin Chicago kentinde bir yargıcın adliyeye gizlice silah soktuğu ortaya çıktı.

Chicago Şerifi, yaptığı açıklamada, Cook ilçesi İstinaf Mahkemesinin 70 yaşındaki yargıcı Joseph Claps'ın, ceketinin kolundaki bir cepte gizlediği silahını Leighton Adliyesinde düşürdüğü belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Claps, silahı yerden alıp pantolonunun cebine koyarken görülüyor.

Yasak bölgede gizlice silah taşımakla suçlanan Claps, “adli olmayan görevlere” getirilerek yargıdan el çektirildi.

Yasalara göre adliyede yalnızca görevdeki kolluk kuvvetleri silah taşıyabiliyor.

Claps’in, gelecek hafta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Chicago Yargıç

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