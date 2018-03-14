ABD'de aile ve çocuk seminerleri programı

Seminerin konuşmacısı olan Psikolog Gülhan Akşit Şener ise programda aile ve çocuğun sağlıklı iletişimi üzerinde durarak şunları ifade etti:

Peterson'da hizmet vermekte olan Mevlana ve Ulu camilerinin katkılarıyla Akba Hall salonunda 11 Mart'ta düzenlenen seminerde, Amerika'da yaşayan Uzman Psikolog Gülhan Akşit Şener tarafından katılımcılara aile ve çocuk konularında Türk toplumunun yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin sunum yapıldı.

"Geleneksel çekirdek aile, bu yüzyılda tahttan indirildi ve yerine modern aile geçti. Modern dünyanın olması gereken çocukları hayatın meydan okumalarıyla uğraşabilmelidirler. Bizler onlar için ne yapalım dersek: 1. Çocuklarınıza başarıyı tattırın. 2. Demokratik aile olun. 3. Çocuklarınıza rol model olun. 4. Çocuklarınızı değer temelli yetiştirin."

Ailede değer temelli eğitime dikkat çeken Şener, "Ahlaklı bir çocuk yetiştirmenin bedeli, çocuğa dürüstlük ve cesaretin bedelini ödetmektir. Bir aileyi aile yapan ve bir evliliği sağlıklı devam ettiren şey cesarettir. Peygamberimiz cesareti öyle bir bağlama taşıdı ki evrensel bir cesaret tarifi ortaya çıkardı. Neydi cesaret? Cesaret insanın kendini, nefsini tutmasıydı. Ahlakla pazarlık yapılmaya başlandığında, ahlak kaybolur gider. Menfaate göre seçilen dürüstlüğün olduğu yerde ahlak olmaz. Artık o çocuk cesur olamaz." ifadelerini kullandı.

Cesaret kavramının önemine vurgu yapan Şener sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesaretin bir bedeli vardır, mutlaka bir şey kaybedilir, feragat edilir. Bu kaybetme ya da fedakarlığı göze alamayan insan, cesur değildir ve Peygamberi ve cesaret ahlakını anlayamaz, yaşayamaz ve çocuklarımıza aktaramaz.``