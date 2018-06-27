ABD'de ailelerinden ayrılan çocuklar için iade kararı

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletinde mahkeme ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla göçmenlik merkezlerinde alıkonulan mülteci çocukların en geç 30 gün içinde ailelerine iade edilmesine karar verdi.
ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin annesinden ayrılarak göçmenlik merkezinde alıkonulan 7 yaşındaki Kongolu kız çocuğu ile annesinden ayrılan 14 yaşındaki Brezilyalı erkek çocuğunun velilerine iadesi için Trump yönetimine açtığı dava sonuçlandı.
Yargıç Sabraw, 7 yaşındaki çocuğun 14 gün içinde, 14 yaşındaki çocuğun ise 30 gün içinde ailelerine iade edilmesine hükmetti.
Sabraw, kararın benzer vakalara emsal oluşturması için ulusal tebligat yayımladı. Tebligatta 14 yaşından küçük çocukların en az 14 gün içinde, 14 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olan çocukların ise en az 30 gün içinde velilerine iade edilmesi talep edildi.
Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump geçen hafta yayımladığı yeni başkanlık kararnamesiyle ailelerin ayrılmasına son vererek ebeveynlerle çocukların aynı yerde tutulması talimatını vermişti.
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