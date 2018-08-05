ABD'de aşırı sağcılar ve karşıt görüşlüler gösteri düzenledi

ABD'nin Portland kentinde aşırı sağcılar ve karşıt görüşlü gruplar gösteri düzenledi.

BBC'nin haberine göre, Portland'da kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçileri temsilen yarışacak kentteki aşırı sağ grup Patriot Prayer'in lideri Joey Gibson'a destek vermek için Patriot Prayer ve Proud Boys adlı grupların organize ettiği gösteriye çok sayıda aşırı sağcı katıldı.

Kentte bir parkta toplanan aşırı sağcılara tepki gösteren karşıt görüşlüler de sokağa döküldü. Aşırı sağcıların toplandığı parka gelen karşıt görüşlü gruplar "Naziler dışarı" sloganları attı.

Polis, güvenlik güçlerine taş ve şişe atan göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

Olaylarda 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Bu arada yetkililerin uyarılarına rağmen birçok kişinin gösterilere silah getirdiği tespit edildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde Charlottesville kentinde geçen yıl düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde bir kişi hayatını kaybetmişti.

