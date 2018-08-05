HABER

ABD'de aşırı sağcılar ve karşıt görüşlüler gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Gösterilerde 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Portland kentinde aşırı sağcılar ve karşıt görüşlü gruplar gösteri düzenledi.

BBC'nin haberine göre, Portland'da kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçileri temsilen yarışacak kentteki aşırı sağ grup Patriot Prayer'in lideri Joey Gibson'a destek vermek için Patriot Prayer ve Proud Boys adlı grupların organize ettiği gösteriye çok sayıda aşırı sağcı katıldı.

Kentte bir parkta toplanan aşırı sağcılara tepki gösteren karşıt görüşlüler de sokağa döküldü. Aşırı sağcıların toplandığı parka gelen karşıt görüşlü gruplar "Naziler dışarı" sloganları attı.

Polis, güvenlik güçlerine taş ve şişe atan göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

Olaylarda 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Bu arada yetkililerin uyarılarına rağmen birçok kişinin gösterilere silah getirdiği tespit edildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde Charlottesville kentinde geçen yıl düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde bir kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleştiKKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti
Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira cezaEngelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD aşırı sağcı gösteri karşıt görüşlü Portland

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.