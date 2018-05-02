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ABD’de askeri kargo uçağı düştü: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

ABD ordusuna ait C-130 Hercules tipi kargo uçağının Georgia eyaletinde çevre yoluna düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

WASHINGTON (AA) - ABD ordusuna ait bir C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının Georgia eyaleti Savannah kentinde çevre yoluna düştüğü ve uçakta bulunan 5 askerin öldüğü bildirildi.

ABD Ulusal Asayis Komutanlığından yapılan açıklamada uçağın, Porto Rico Ulusal Asayiş Hava Kuvvetlerine bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim görevi icra eden ve içinde 5 kişi bulunan uçağın, Savannah Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarına henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü ifade edildi.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ise uçağın Arizona’daki Davis Monthan Hava Üssü’ne giderken düştüğünü açıkladı.

Kazada ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, medyaya konuşan ABD'li yetkililer uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

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ABD askeri kargo uçağı C-130 Savannah

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