HABER

ABD'de bayraklar yarıya iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "Capital Gazette"ye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bayrakların bugün yarıya indirilmesi talimatı verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde "Capital Gazette" adlı yerel gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için bir günlüğüne bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Capital Gazette'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, söz konusu saldırının kurbanlarına saygının bir gereği olarak ülke içinde ve dışındaki tüm kamu kurumlarında bugün bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Başkent Washington'a, 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis'te yayın yapan "Capital Gazette"ye yönelik 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer zanlının saldırıdan önce sosyal medya üzerinden gazeteye tehdit mesajı gönderdiğini belirtmiş ve olayın planlı bir saldırı olduğunu vurgulamıştı.

Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!
Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Capital Gazette Trump

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.