ABD'de Berat Kandili

WASHINGTON (AA) - Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, ABD'nin Washington ile New York bölgelerindeki camilerde gerçekleştirilen programlarla idrak edildi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Berat Kandili münasebetiyle bir program gerçekleştirildi.

Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu ve tüm cemaatle birlikte Müslümanların selameti için dualar etti.

New Jersey'de bulunan Bergen Diyanet Camisi ile Brooklyn'de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Eyüp Sultan Camisi'nde yapılan kandil programlarına da farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen kandil programları, ramazan ayının yaklaştığının habercisi olarak Müslümanları bir araya getirdi.

