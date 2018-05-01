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ABD'de Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 06:43 | Son Güncelleme

Başkent Washington yakınındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen kandil programına katılan cemaat, Müslümanların selameti için hep birlikte dua etti - New Jersey'deki Bergen Diyanet Camisi ile Brooklyn'deki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programları da yoğun ilgi gördü

WASHINGTON (AA) - Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, ABD'nin Washington ile New York bölgelerindeki camilerde gerçekleştirilen programlarla idrak edildi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Berat Kandili münasebetiyle bir program gerçekleştirildi.

Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu ve tüm cemaatle birlikte Müslümanların selameti için dualar etti.

New Jersey'de bulunan Bergen Diyanet Camisi ile Brooklyn'de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Eyüp Sultan Camisi'nde yapılan kandil programlarına da farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen kandil programları, ramazan ayının yaklaştığının habercisi olarak Müslümanları bir araya getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Diyanet Merkezi Berat Kandili

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