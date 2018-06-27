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ABD'de Bingazi saldırısının ele başına 22 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:44 | Son Güncelleme

Bingazi'deki ABD Başkonsolosluğu'na 11 Eylül 2012'de düzenlenen saldırının elebaşlarından biri olmakla suçlanan Ahmed Ebu Hatallah’ın yargılanmasında karar çıktı - ABD Büyükelçisi Chris Stevens ile beş diplomatın hayatını kaybettiği saldırıdan sorumlu tutulan Ebu Hatallah, Federal Bölge Mahkemesince 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Bingazi Başkonsolosluğu'na 2012'de düzenlenen saldırının elebaşlarından biri olmakla suçlanan Ahmed Ebu Hatallah, yargılandığı Washington Federal Bölge Mahkemesince 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Libya’da 2014'te yakalanarak ABD’ye getirilen ve Bingazi'deki ABD Başkonsolosluğu'na 11 Eylül 2012'de düzenlenen saldırının elebaşlarından biri olmakla suçlanan Ahmed Ebu Hatallah’ın yargılanmasında karar çıktı.

ABD Büyükelçisi Chris Stevens ile beş diplomatın hayatını kaybettiği saldırıdan sorumlu tutulan Ebu Hatallah, Washington Federal Bölge Mahkemesince 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher R. Casey Cooper, kararında Ebu Hatallah’ın ABD'ye karşı komplolara karıştığı, teröristlere maddi destek verdiği ve bir terör örgütünün halka lideri olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bingazi saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları, Yargıç Cooper’ın kararını eleştirirken sanığın en azından müebbet hapisle yargılanmasının gerektiğini savundu.

- Saldırıdan haberi vardı

Amerikan medyasındaki bazı haberlerde Cooper’ın kararını açıklarken Ebu Hatallah’a “Benzini sen dökmemiş veya çakmağı sen çakmamış olabilirsin ancak kanıtlar saldırıdan ve kapıların açılması ile birlikte orada bazılarının ölebileceği ihtimalinin çok yüksek olduğundan haberdar olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Cooper’ın, ayrıca kararının gerekçesinde “Bu dava, uluslararası terörizm suçuyla yargılanan bir davalının da ABD ceza hukuk sisteminde adil bir şekilde yargılanabildiğini gösteriyor.” dediği kaydedildi.

- En çok aranan teröristler listesindeydi

Hatallah, 8 Haziran 2014’te ABD Özel Kuvvetleri tarafından Libya'da yapılan bir baskınla ele geçirilmişti.

ABD'nin 2014’te "en çok aranan teröristler listesi"ne dahil ettiği Ebu Hatallah, hakkında hazırlanan iddianamede "teröre destek ve yasadışı silah bulundurmakla" suçlanıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde Hatallah, "Ensar El Şeria terör örgütünün önde gelen isimlerinden biri” olarak tanımlanıyor.

Tunus'ta da faal olan Ensar El Şeria, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından güç kazanmıştı.

Bingazi saldırısı, ABD'de siyasi tartışmalara da konu olmuştu.

Cumhuriyetçi Parti, saldırı öncesi yapılan uyarıların Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığını ileri sürmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi'nde ise olayı araştıracak özel komisyon kurulmuştu.

2016 başkanlık seçimi sürecinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Bingazi saldırısı olduğu zaman Dışişleri Bakanı olan Demokrat rakibi Hillary Clinton’u konsolosluğun güvenliğini sağlayamamakla ve saldırının detaylarını saklamakla suçlamıştı.

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ABD Ahmed Ebu Hatallah Bingazi saldırısı Büyükelçi Chris Stevens Libya

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