ABD'de bir bombalı paket daha patladı

AUSTIN (AA) - ABD'nin San Antonio şehrinde bir kargo şirketine ait dağıtım merkezinde bombalı paketin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada, patlamanın bu ay içerisinde Teksas Eyaleti'nin yönetim merkezi Austin şehrinde yaşanan 4 ayrı bombalı paket saldırısıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.
Patlamada, kargo şirketinin bir çalışanın hafif yaralandığı ifade edildi.
Güvenlik kaynakları, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve Austin'deki saldırılarla bağlantılı olabileceğine inandıklarını kaydetti.
Son üç hafta içerisinde Austin şehrinde 4 ayrı patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Austin'deki patlamaların Afrika kökenli ABD vatandaşlarını hedef alması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.
Yetkililer, bombalı paket saldırılarının fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.
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