ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılanın ortaya çıkmasının ardından bina karantinaya alındı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre olaylar, geçen cumartesi günü bir kütüphane çalışanının binanın alt katında bir yılan görmesiyle başladı.

Görevli hayvanı yakalayarak kütüphaneden çıkardı ve ormana saldı ancak daha sonra diğer çalışanlar da içeride çok sayıda yılan gördüğü söyledi.

- Yılanlar esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu

Nereden geldiği belli olmayan yılanların paniğe yol açtığı kütüphanede yönetim bir ilaçlama şirketi ile binanın yılanlardan temizlenmesi için anlaştı.

İlaçlama şirketi binadan dışarıya çıkabilecek her tarafı kapatıp kütüphaneyi iki günlüğüne karantinaya aldı.

Şirket görevlileri dün kütüphaneyi açtığında sadece bir yılanın ilaçlama sonucu öldüğünü tespit etti, diğerlerinin ise esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtildi.

Kütüphane yetkilileri daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını aktardı.

Yerel yetkililer ise son haftalarda günlerce süren yağmurlardan dolayı yılanların bölgedeki ev ve iş yerlerine girdiğini tahmin ediyor.

