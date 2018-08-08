HABER

ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 06:11 | Son Güncelleme

Başkent Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılan tespit edilince kütüphane iki gün karantinaya alındı - İlaçlama şirketi görevlileri ilaçlamadan iki gün sonra karantinadaki kütüphaneyi açtığında sadece bir yılanın ölüsünü buldu; diğer yılanların nereye kaybolduğu bilinmiyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılanın ortaya çıkmasının ardından bina karantinaya alındı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre olaylar, geçen cumartesi günü bir kütüphane çalışanının binanın alt katında bir yılan görmesiyle başladı.

Görevli hayvanı yakalayarak kütüphaneden çıkardı ve ormana saldı ancak daha sonra diğer çalışanlar da içeride çok sayıda yılan gördüğü söyledi.

- Yılanlar esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu

Nereden geldiği belli olmayan yılanların paniğe yol açtığı kütüphanede yönetim bir ilaçlama şirketi ile binanın yılanlardan temizlenmesi için anlaştı.

İlaçlama şirketi binadan dışarıya çıkabilecek her tarafı kapatıp kütüphaneyi iki günlüğüne karantinaya aldı.

Şirket görevlileri dün kütüphaneyi açtığında sadece bir yılanın ilaçlama sonucu öldüğünü tespit etti, diğerlerinin ise esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtildi.

Kütüphane yetkilileri daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını aktardı.

Yerel yetkililer ise son haftalarda günlerce süren yağmurlardan dolayı yılanların bölgedeki ev ve iş yerlerine girdiğini tahmin ediyor.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları belli olduİçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD kütüphane yılan

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katil koç!

Katil koç!

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.