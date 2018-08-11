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ABD'de bir yerleşkede aç ve susuz kalmış çocukların kurtarılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 03:50 | Son Güncelleme

Amerikalı Müslümanlar arasında New York'ta saygın bir yeri bulunan İmam Siraj Wahhaj, ailesinin suçlandığı New Mexico'da kurtarılan 11 çocuk haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu - Siraj Wahhaj: - "Biz çocuklarımızı biliyoruz; bu, onların yapacağı bir işe benzemiyor. Bu işte bir gariplik var" - Çocuklara okul saldırısı yapması için silahlı eğitim verildiği iddiası savcıların suçlamasında yer almadı

ABD'nin New Mexico eyaletinde 11 çocuğun çölün ortasındaki bir yerleşkeden aç ve susuz halde kurtarılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan yetişkinlerden Sirah İbn Wahhaj'in New York'ta yaşayan babası İmam Siraj Wahhaj, oğlunun "radikal" biri olmadığını söyledi.

New York'un en meşhur camilerinden Takva Mescidi'nin imamlığını yapan Siraj Wahhaj, oğlu Sirah hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Brooklyn'deki mescidinde Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan İmam Wahhaj, yaklaşık bir senedir kendisi ile irtibata geçmeyen oğlunun "radikal" olmadığını ancak "asabi" biri olabileceğini belirtti.

Aynı yerleşkede bulunan ve bazı çocukların anneleri olduğu belirtilen kızları 38 yaşındaki Hujrah Wahhaj ve 35 yaşındaki Subhannah Wahhaj'ın da iyi insanlar olduğunu dile getiren baba Wahhaj, "Biz çocuklarımızı biliyoruz; bu, onların yapacağı bir işe benzemiyor. Bu işte bir gariplik var." dedi.

- Oğlunun yerini polise kendisi bildirdi

İmam Wahhaj, çölde bulunan kızlarından birinin Atlanta'daki bir tanıdıklarına kendilerine yiyecek göndermesi için yardım mesajı attığını, söz konusu kişinin de kendisine ulaştığını aktardı.

Bu şekilde çocuklarını yerini tespit ettiklerini söyleyen Wahhaj, çocuklara yiyecek göndermeye hazırlanırken yerel polise de durumu bildirdiğini ifade etti.

İmam Wahhaj, oğlunun ailenin diğer bireylerini alıp çöldeki bir evde neden bu şekilde yaşadığını anlamadığını, psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düşmüş olabileceğini vurguladı. Wahhaj, "Ne düşünüyordu bilemiyorum fakat bu kadar aşırı bir işe kalkışması bir anlam ifade etmiyor." yorumunu yaptı.

Birbirine düşkün büyük bir aile olduklarına değinen Wahhaj, Müslüman inancında aile bağlarının önemine vurgu yaparak yaşanan bu olayda çocuklarının kendisi ile temas kurmamasının karakterleri dışında olduğunu sözlerine ekledi.

- Silahlı eğitim verildiği iddiası suçlamada yer almadı

Öte yandan Amerikan medyasında yer alan haberlerde, mahkeme belgesindeki yerleşkede bulunan "çocuklara silahlı okul saldırısı eğitimi verildiği" iddiasının, savcının dosyasında yer almadığı belirtildi.

Söz konusu iddianın, yerleşkeden kurtarılan ve Wahhaj ailesine mensup olmayan çocuklardan birinin ailesi tarafından gündeme getirildiği kaydedildi.

Kurtarılan çocuklardan 9'unun dedesi olan İmam Wahhaj, bahsedilen silahlı eğitime dair hiçbir şey bilmediğini anlatarak, "Bu, kulağa çok çılgınca geliyor." ifadesini kullandı.

Yerel polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri ise grubun aşırı radikal olup olmadığı yönündeki sorulara yorum yapmaktan kaçındı.

Bu arada, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yayımlanan mesajda, İmam Wahhaj'ın Amerikan Müslüman toplumu içinde çok saygın bir yeri olduğu belirtilerek konunun İslamofobik bir zemine çekilmek istenmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

New Mexico eyaletindeki çölün ortasında bulunan eve 3 Ağustos'ta yapılan polis baskınında günlerce aç ve susuz bırakıldığı tespit edilen 1 ila 15 yaşlarındaki 11 çocuk kurtarılmış, 3'ü kadın 5 yetişkin ise gözaltına alınmıştı. Çocuklar sosyal hizmet kurumu tarafından koruma altına alınmış, çocuk istismarıyla suçlanan yetişkinler ise mahkemeye sevk edilmişti.

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New Mexico Sıraj İbn Wahhaj Siraj Wahhaj Takva Mesjid

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