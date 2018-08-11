ABD'de bir yerleşkede aç ve susuz kalmış çocukların kurtarılması

ABD'nin New Mexico eyaletinde 11 çocuğun çölün ortasındaki bir yerleşkeden aç ve susuz halde kurtarılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan yetişkinlerden Sirah İbn Wahhaj'in New York'ta yaşayan babası İmam Siraj Wahhaj, oğlunun "radikal" biri olmadığını söyledi. New York'un en meşhur camilerinden Takva Mescidi'nin imamlığını yapan Siraj Wahhaj, oğlu Sirah hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Brooklyn'deki mescidinde Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan İmam Wahhaj, yaklaşık bir senedir kendisi ile irtibata geçmeyen oğlunun "radikal" olmadığını ancak "asabi" biri olabileceğini belirtti. Aynı yerleşkede bulunan ve bazı çocukların anneleri olduğu belirtilen kızları 38 yaşındaki Hujrah Wahhaj ve 35 yaşındaki Subhannah Wahhaj'ın da iyi insanlar olduğunu dile getiren baba Wahhaj, "Biz çocuklarımızı biliyoruz; bu, onların yapacağı bir işe benzemiyor. Bu işte bir gariplik var." dedi. - Oğlunun yerini polise kendisi bildirdi İmam Wahhaj, çölde bulunan kızlarından birinin Atlanta'daki bir tanıdıklarına kendilerine yiyecek göndermesi için yardım mesajı attığını, söz konusu kişinin de kendisine ulaştığını aktardı.

Bu şekilde çocuklarını yerini tespit ettiklerini söyleyen Wahhaj, çocuklara yiyecek göndermeye hazırlanırken yerel polise de durumu bildirdiğini ifade etti. İmam Wahhaj, oğlunun ailenin diğer bireylerini alıp çöldeki bir evde neden bu şekilde yaşadığını anlamadığını, psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düşmüş olabileceğini vurguladı. Wahhaj, "Ne düşünüyordu bilemiyorum fakat bu kadar aşırı bir işe kalkışması bir anlam ifade etmiyor." yorumunu yaptı. Birbirine düşkün büyük bir aile olduklarına değinen Wahhaj, Müslüman inancında aile bağlarının önemine vurgu yaparak yaşanan bu olayda çocuklarının kendisi ile temas kurmamasının karakterleri dışında olduğunu sözlerine ekledi. - Silahlı eğitim verildiği iddiası suçlamada yer almadı Öte yandan Amerikan medyasında yer alan haberlerde, mahkeme belgesindeki yerleşkede bulunan "çocuklara silahlı okul saldırısı eğitimi verildiği" iddiasının, savcının dosyasında yer almadığı belirtildi. Söz konusu iddianın, yerleşkeden kurtarılan ve Wahhaj ailesine mensup olmayan çocuklardan birinin ailesi tarafından gündeme getirildiği kaydedildi.