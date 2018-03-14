ABD'de cami bombalayan 4 kişi tutuklandı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Minnesota eyaletinde geçen yıl ağustos ayında bir camiye bombalı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı.
Eyalet savcılığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 4 şüphelinin "otomatik silah bulundurmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.
Savcılık, şüphelilerin 5 Ağustos 2017'de Minnesota eyaletindeki Dar al-Farooq İslam Merkezi adlı camiye bombalı saldırı düzenleyen kişiler olduğunu bildirdi. Aynı kişilerin yine geçen yıl kasım ayında bir kürtaj kliniğine de saldırı gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Savcılık açıklamasında zanlıların Michael Hari (47), Joe Morris (22), Michael McWhorter (29) ve Ellis Mack (18) olduğu ifade edildi.
Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'ne sabah namazı öncesinde düzenlenen ve imamın ofisinde küçük çaplı hasara yol açan saldırı eyalet ve ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.
Minnesota'dan ABD'nin ilk Müslüman Kongre Üyesi seçilen ve yaklaşık 10 yıldır Kongrede görev yapan Demokrat Parti milletvekili Keith Ellison saldırıyı kınamış ve "Bu camiye, bu ibadet evine bomba atacak bir insanı kınamak için sevecen, nazik ve kapsayıcı şekilde tepki vermekten daha iyi bir yol yok. Birlik olursak, Allah'ın izniyle bunun üstesinden gelebiliriz." açıklamasını yapmıştı.
Saldırının ardından yerel polis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silah ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) soruşturma başlatmıştı.
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