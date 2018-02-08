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ABD'de Demokrat temsilci Kongre'de 8 saat konuştu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Demokrat Partili Pelosi, Kongre’de göçmen çocukları hakkında sekiz saati aşkın bir konuşma yaparak Kongre'de en uzun konuşma rekorunu kırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Kongre’de sekiz saati aşkın konuşma yaparak bir rekora imza attı.

Pelosi’nin ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını savunan konuşması 8 saat 7 dakika sürdü.

Pelosi, konuşmasında DACA programı sayesinde ABD’de iş bulan insanların başarı hikayelerini anlattı.

Ardından Pelosi’ye bir not verilerek, Kongre’de yapılan en uzun süre konuşma rekorunu kırdığı iletildi.

Bu not üzerine ise Pelosi, “Kongre tarihçileri, 1909 yılından bu yana Kongre’de en uzun konuşmayı benim yaptığımı söylediler.” ifadesini kullandı.

Pelosi’nin konuşmasına Kongre’deki Demokrat Partililer genel olarak olumlu tepkiler verirken Demokrat Partinin Illinois Temsilcisi Luis Gutierrez “umarım Cumhuriyetçiler karşısında da güçlü durmaya devam edebilir.” dedi.

Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, “Pelosi’nin olumlu yaklaşımlarını gördük. Bu kendisi için çok iyi. Konuşması da harikaydı. Fakat önemli olan Cumhuriyetçilerin baskılarına rağmen prensiplerine sahip çıkmasıdır.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında, DACA programını 6 ay içerisinde sona erdireceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Demokrat Parti DACA Nancy Pelosi rekor

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