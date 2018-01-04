ABD'de devam eden Rusya soruşturması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açtı.

Başkent Washington'daki bir mahkemeye dava dilekçesi sunan Manafort'un avukatları, Meuller'in yanı sıra ABD Adalet Bakanlığını da dava etti.

Meuller'e Rusya soruşturması için tanınan yetkilerin hukuki anlamda oldukça geniş olduğuna dikkat çekilen dilekçede, Mueller'in elindeki yetkilerin sınırlarını aştığı iddia edildi.

Özel Yetkili Savcı'nın sadece "Rusya hükümeti ve ilgili bazı şahıslarla Trump'ın seçim kampanyasında görev almış kişiler arasında bir bağlantı olup olmadığını" araştırma yetkisinin bulunduğu, ancak Mueller'ın bu alanın dışında da birçok süreci araştırdığı savunuldu.

Manafort'un avukatları, müvekkillerinin daha önceki yıllarda Ukrayna'da yürüttüğü bazı işleri Mueller'in soruşturmaya konu etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mueller'ın soruşturmasında şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra mayıs ayında Özel Yetkili Savcı Mueller da ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

(AA)