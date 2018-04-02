HABER

ABD’de "Ejderha Işıkları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:31 | Son Güncelleme

Chicago’da “Çin” temalı ışık şovu renkli görüntüler oluşturdu

CHICAGO (AA) - Çin’in modern ve antik kültürünün konu alındığı “Ejderha Işıkları" adlı ışık şovu ABD’nin Chicago kentinde sergilendi.

Dünyanın birçok noktasında da sergilenen şov kapsamında Soldier Field Stadyumu’nun garajında Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu.

Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağı ile renklenen şov, soğuk havaya rağmen ilgi görüyor.

Bilet fiyatlarının çocuklar için 13, yetişkinler için 20 dolardan başladığı şov, 6 Mayıs’a kadar devam edecek.

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralıAfrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildiAnkara'da metro kazası! Seferler iptal edildi
Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chicago Dragon Işıkları Dragon Lights ışık şovu

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ülkü Tamer kimdir? Ülkü Tamer hayatını kaybetti!

Ülkü Tamer kimdir? Ülkü Tamer hayatını kaybetti!

Tosun'un skandalları bitmiyor! 500 milyonu bavulla kaçırmış

Tosun'un skandalları bitmiyor! 500 milyonu bavulla kaçırmış

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Ekmeleddin vakası! Ahmet Hakan yazdı

Ekmeleddin vakası! Ahmet Hakan yazdı

Günlük burç yorumları: 2 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Nisan Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.