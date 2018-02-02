ABD'de fabrika siparişleri yükselişini sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, geçen aralıkta yüzde 1,7 artarak yükselişini beşinci aya taşıdı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, fabrika siparişleri, Aralık 2017'de önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 498,2 milyar dolara çıktı. Yükselişini beşinci aya taşıyan siparişlere yönelik piyasa beklentisi yüzde 1,5 artış olarak belirlenmişti.
Fabrika siparişlerinin geçen yılı yükselişle kapatmasında ticari ulaşım araçlarına yönelik talebin artması önemli rol oynadı. Bununla birlikte, değişken ulaşım kalemi haricindeki fabrika siparişleri de yüzde 0,7 arttı.
Bu arada, kasım ayına ait fabrika siparişlerindeki artış yüzde 1,3'ten yüzde 1,7'ye revize edildi.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
Analistler, dolardaki zayıflamanın, güçlenen küresel ekonominin ve yatırımlardaki artışın, ABD sanayi sektörünü desteklediğini belirtiyor.
(AA)
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