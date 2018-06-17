ABD'de festivalde silahlı saldırı

TRENTON (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen sanat festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Trenton polisi Darren Zappley, yerel saatle 03.00 sularında, sanat ve eğlence etkinliği "Art All Night"da silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Zappley, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda vurulan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını, bazılarının ameliyata alındığını bildirdi.
Olayın ayrıntılarına ve yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Cumartesi öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden kültürel etkinliğin, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyordu.
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