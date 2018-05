ABD'de Filistin halkının sorunları tartışıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da bir düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panelde, Filistin halkının hakları ve mülteci sorunları ele alındı.

Arap Merkezi (The Arab Center) isimli düşünce kuruluşunca Filistinlilerin "Büyük felaket" adını verdikleri Nekbe'nin 70. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panele, George Washington Üniversitesinden Ilana Feldman, New America'dan Zaha Hassan, Georgetown Üniversitesinden Michael C. Hudson konuşmacı olarak katıldı.

Feldman, Nekbe sonrası evlerini terketmek zorunda kalan Filistinlilerin işgal altındaki bölgelere yerleştiklerini ve komşu ülkelerde mülteci statüsüne düştüklerini anlattı. Feldman, "İşgal altındaki bölgelerde ve komşu Arap ülkelerde toplam 58 mülteci kampı var ve bu Filistin halkı içerisinde ciddi bir kırılmaya yol açtı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin bu mülteci kamplarında yaşayan Filistin halkına destek verdiğine vurgu yapan Feldman, insan hakları noktasında ise Filistinli yerel kuruluşların çaba gösterdiğini kaydetti.