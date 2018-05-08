HABER

ABD'de Filistin halkının sorunları tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:34 | Son Güncelleme

ABD'de Filistin halkının sorunları tartışıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da bir düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panelde, Filistin halkının hakları ve mülteci sorunları ele alındı.

Arap Merkezi (The Arab Center) isimli düşünce kuruluşunca Filistinlilerin "Büyük felaket" adını verdikleri Nekbe'nin 70. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panele, George Washington Üniversitesinden Ilana Feldman, New America'dan Zaha Hassan, Georgetown Üniversitesinden Michael C. Hudson konuşmacı olarak katıldı.

Feldman, Nekbe sonrası evlerini terketmek zorunda kalan Filistinlilerin işgal altındaki bölgelere yerleştiklerini ve komşu ülkelerde mülteci statüsüne düştüklerini anlattı. Feldman, "İşgal altındaki bölgelerde ve komşu Arap ülkelerde toplam 58 mülteci kampı var ve bu Filistin halkı içerisinde ciddi bir kırılmaya yol açtı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin bu mülteci kamplarında yaşayan Filistin halkına destek verdiğine vurgu yapan Feldman, insan hakları noktasında ise Filistinli yerel kuruluşların çaba gösterdiğini kaydetti.

Hassan da konuşmasında, Gazze'de Nekbe öncesi nüfusun 80 binlerde olduğunu fakat İsrail'in diğer bölgelerdeki Filistinlileri Gazze'ye sürdüğü için bu bölgede nüfus patlaması yaşandığını belirtti.

Hassan, "Bir gece içerisinde nüfus 200 bine ulaştı ve bu da şu anda nüfusu 2 milyon olan Gazze'de yaşayan halkın anne babalarının bu şehre göçmen olarak geldiğini işaret eder." dedi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki mülteci krizine yeterince eğilmemesini eleştiren Hassan, bu durumun İsrail'in baskısını artırmasına sebep olduğunu söyledi.

Georgetown Üniversitesinden Hudson da ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail politikasını hedef aldı. Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını eleştiren Hudson, "Filistin halkının sorunlarını ele alma konusunda en düşük notu alacak ABD Başkanı şu anda Beyaz Saray'da" diye konuştu.

15 Mayıs'da 70. yıldönümü hatırlanacak olan Nekbe, "Büyük felaket" anlamına geliyor. İsrail Nekbe'de 750 bin Filistinliyi zorla topraklarından çıkartarak mülteci konumuna düşürmüştü.

Trump'tan flaş İran kararıTrump'tan flaş İran kararı
Trump'a büyük şokTrump'a büyük şok
Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin ABD Arap Merkezi Nekbe

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.