ABD'de Filistin halkının sorunları tartışıldı

Birleşmiş Milletlerin bu mülteci kamplarında yaşayan Filistin halkına destek verdiğine vurgu yapan Feldman, insan hakları noktasında ise Filistinli yerel kuruluşların çaba gösterdiğini kaydetti.

Feldman, Nekbe sonrası evlerini terketmek zorunda kalan Filistinlilerin işgal altındaki bölgelere yerleştiklerini ve komşu ülkelerde mülteci statüsüne düştüklerini anlattı. Feldman, "İşgal altındaki bölgelerde ve komşu Arap ülkelerde toplam 58 mülteci kampı var ve bu Filistin halkı içerisinde ciddi bir kırılmaya yol açtı." ifadesini kullandı.

Arap Merkezi (The Arab Center) isimli düşünce kuruluşunca Filistinlilerin "Büyük felaket" adını verdikleri Nekbe'nin 70. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen panele, George Washington Üniversitesinden Ilana Feldman, New America'dan Zaha Hassan, Georgetown Üniversitesinden Michael C. Hudson konuşmacı olarak katıldı.

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da bir düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panelde, Filistin halkının hakları ve mülteci sorunları ele alındı.

Hassan da konuşmasında, Gazze'de Nekbe öncesi nüfusun 80 binlerde olduğunu fakat İsrail'in diğer bölgelerdeki Filistinlileri Gazze'ye sürdüğü için bu bölgede nüfus patlaması yaşandığını belirtti.

Hassan, "Bir gece içerisinde nüfus 200 bine ulaştı ve bu da şu anda nüfusu 2 milyon olan Gazze'de yaşayan halkın anne babalarının bu şehre göçmen olarak geldiğini işaret eder." dedi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki mülteci krizine yeterince eğilmemesini eleştiren Hassan, bu durumun İsrail'in baskısını artırmasına sebep olduğunu söyledi.

Georgetown Üniversitesinden Hudson da ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail politikasını hedef aldı. Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını eleştiren Hudson, "Filistin halkının sorunlarını ele alma konusunda en düşük notu alacak ABD Başkanı şu anda Beyaz Saray'da" diye konuştu.

15 Mayıs'da 70. yıldönümü hatırlanacak olan Nekbe, "Büyük felaket" anlamına geliyor. İsrail Nekbe'de 750 bin Filistinliyi zorla topraklarından çıkartarak mülteci konumuna düşürmüştü.

