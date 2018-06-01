HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'de gençler Facebook'u eskisi kadar kullanmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

ABD'de gençler Facebook'u eskisi kadar kullanmıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gençlerin sosyal medya kullanımları üzerine yapılan bir çalışma, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un eskisi kadar rağbet görmediğini ortaya koydu.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir çalışmada, gençlerin internet tercihleri, sosyal medyanın etkisiyle ilgili görüşleri ve akıllı cep telefonu kullanımı araştırıldı.

7 Mart-10 Nisan döneminde yürütülen çalışmaya katılan 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 51'i Facebook, yüzde 69'u Snapchat, yüzde 72'si Instagram ve yüzde 85'i YouTube paylaşım sitelerini kullandığını ifade etti.

Araştırma merkezinin 2015 yılında yürüttüğü benzer bir çalışmada, aynı yaş aralığındaki gençlerin yüzde 71'inin Facebook, yüzde 52'sinin Instagram ve yüzde 41'inin Snapchat kullandığı sonucu çıktığı hatırlatıldı.

Diğer yandan sosyal medyada paylaşım sitelerinden en çok hangisinin kullanıldığına ilişkin verilerin paylaşıldığı çalışmada, gençlerin yüzde 35'inin Snapchat, yüzde 32'sinin YouTube, yüzde 15'inin Instagram, yüzde 10'unun Facebook, yüzde 3'ünün Twitter ve çok düşük oranlarda Reddit ya da Tumblr internet platformlarını kullandığı belirtildi.

Gençlerin yüzde 95'inin bir akıllı telefona sahip olduğunun belirtildiği çalışmada, bu oranın 2015 yılında yüzde 73 olduğuna işaret edildi.

Öte yandan çalışmada, Amerikalı gençlerin sosyal medyanın etkileri hakkında ortak bir görüşü olmadığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 31'i sosyal medyanın etkisinin çoğunlukla pozitif, yüzde 24'ü de çoğunlukla negatif olduğunu ifade ederken, yüzde 45 ise sosyal medyanın ne pozitif ne de negatif etkisi olduğunu söyledi.

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Antalya sokakları bekçilere emanetAntalya sokakları bekçilere emanet
Evdeki biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandıEvdeki biber tartışması babanın ölümüyle sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook Instegram Snapcaht youtube

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

Erdoğan çağrı yapmıştı, o marşa klip çekti

Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!

Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

Küçük kızı akrabaları sokak ortasında dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.