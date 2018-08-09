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ABD'de görüşmelerde bulunan Türk heyeti Ankara'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

Papaz Brunson ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti Ankara'ya döndü

ANKARA (AA) – Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, Ankara'ya geldi.

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan heyet, 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Önal'ın başkanlığındaki heyet, yine tarifeli uçakla 17.00'de İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nın VIP bölümünden 18.20 sularında çıkan heyet üyeleri açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Papaz Brunson türk heyet

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