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ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 02:27 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin açıklamasına göre son bir hafta içinde 16 çocuk daha gripten dolayı hayatını kaybetti - Buna göre ekim ayından bu yana ABD'de grip kaynaklı ölümlerin sayısı 53'e yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de, son bir hafta içinde 16 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle ekim ayından bu yana gripten ölenlerin sayısı 53 oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinden (CDC) yapılan haftalık açıklamada, son 7 günde ABD genelinde 16 çocuğun daha gripten dolayı öldüğü bildirildi. Bu durumda ekim ayından bu yana grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e çıktığı kaydedildi.

CDC Başkan vekili Anne Schuchat, 2010'dan bu yana grip kaynaklı hastaneye başvuru istatistiklerinde, bu yıl en yüksek rakamın görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, bu yıl H3N2 virüsünün yaygın olduğu, bu virüsün farklı komplikasyonlara yol açabildiği, hastaneye yatışların görüldüğü, bazı vakaların ise ölümle sonuçlandığı ifade edildi. Schuchat, bu yılki komplikasyon ve vakaların önceki yıllara göre çok ağır geçtiğini ve hastaneye başvurularda riskli hasta sayısının geçen yıllardan fazla olduğunu vurguladı.

Yetkililer, ABD Hükümetinin griple mücadele için birçok alanda tedbirler aldığını ancak herkesin kendini ve aile bireylerini gripten koruma konusunda hassas davranması gerektiğini kaydetti.

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