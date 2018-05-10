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ABD'de Haspel tartışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın CIA direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel ile ilgili Cumhuriyetçiler tarafından farklı görüşler çıkmaya devam ediyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel ile ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, Haspel için "hayır" oyu vereceğini açıklaması mevcut tartışmaları daha da büyüttü. Arizona'da kanser tedavisi gören Cumhuriyetçilerin ağır toplarından McCain, halen CIA direktörlüğüne vekaleten bakan Haspel için Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada "hayır" diyeceğini açıkladı.

Amerikan kamuoyunda büyük ilgi çeken açıklama, Haspel'in Senatodan onay almasının zor olacağı şeklindeki yorumlara neden oldu. Ancak McCain'in açıklamasından sonra Cumhuriyetçilerin diğer bir önemli ismi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, "Evet oyu vereceğim." açıklamasını yaptı.

- McCain ile Graham karşı karşıya

Haspel'in "işkenceci geçmişine" vurgu yapan McCain'in aksine Graham, Senatodaki oturumda verdiği ifadelerden Haspel'in "CIA'in eskiden uyguladığı işkence yöntemlerini reddettiği ve gelecekte de bunları uygulamayacağı konusunda garanti verdiğine" dikkati çekti.

McCain ise yazılı açıklamasında Haspel'in bir vatansever olduğuna inandığını belirterek, "Ancak Bayan Haspel'in yurt dışındaki hapishanelerde Amerikalıların yaptığı işkencelere gözetmenlik yapmış olması rahatsızlık verici. Senato görevini yapmalı ve onun adaylığını reddetmelidir." ifadelerini kullandı.

- Haspel'in Senatodaki zorlu süreci

ABD Başkanı Trump'ın CIA direktörlüğüne aday gösterdiği ve daha önce CIA'in işkence tekniklerini uygulamakla suçlanan Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde dün senatörlerin sorularını yanıtlamıştı.

Eylül 2001'deki saldırılardan sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel, senatörlerin işkence konusundaki zorlu sorularıyla karşılaşmıştı. CIA'in Tayland'da kurduğu hapishanede birçok şüpheliye işkence edilmesinde rolü olduğu iddia edilen Haspel, kendini savunmuştu.

Senatörleri ikna etmekte zorlanan Haspel, oturumun bir yerinde, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir." şeklinde vaatte bulunmuştu.

Senato İstihbarat Komitesindeki sürecin ardından Haspel'in ilerleyen günlerde Senato Genel Kurulunda da ifade vermesi ve burada oylanması bekleniyor.

Senatoda Cumhuriyetçiler 51'e 49 üstün olsalar da McCain ile bir diğer Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un "hayır" oyu vereceğini açıklaması Haspel'in Senato Genel Kurulundaki oylamada işinin zor olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, Demokratlardan Batı Virginia Senatörü Joe Manchin, Haspel'e "evet" oyu vereceğini açıklayan ilk isim olmuştu.

Haspel, onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA Direktörü unvanını alacak.

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