ABD'de Haspel tartışması sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel ile ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, Haspel için "hayır" oyu vereceğini açıklaması mevcut tartışmaları daha da büyüttü. Arizona'da kanser tedavisi gören Cumhuriyetçilerin ağır toplarından McCain, halen CIA direktörlüğüne vekaleten bakan Haspel için Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada "hayır" diyeceğini açıkladı.

Amerikan kamuoyunda büyük ilgi çeken açıklama, Haspel'in Senatodan onay almasının zor olacağı şeklindeki yorumlara neden oldu. Ancak McCain'in açıklamasından sonra Cumhuriyetçilerin diğer bir önemli ismi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, "Evet oyu vereceğim." açıklamasını yaptı.

- McCain ile Graham karşı karşıya

Haspel'in "işkenceci geçmişine" vurgu yapan McCain'in aksine Graham, Senatodaki oturumda verdiği ifadelerden Haspel'in "CIA'in eskiden uyguladığı işkence yöntemlerini reddettiği ve gelecekte de bunları uygulamayacağı konusunda garanti verdiğine" dikkati çekti.