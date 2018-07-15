HABER

ABD'de hayvanat bahçesinde jaguar 6 hayvanı öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

ABD'de hayvanat bahçesinde jaguar 6 hayvanı öldürdü

ABD'nin Louisiana eyaletindeki hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan jaguar 6 hayvanı öldürdü.

ABD basınında yer alan haberde, New Orleans'ta bulunan Audubon Hayvanat Bahçesi'ndeki 3 yaşında Valero isimli jaguarın sabah saatlerinde bir çalışan tarafından kafesinin dışında görüldüğü belirtildi.

Hayvanat bahçesinin müdürü Kyle Burks, jaguarın dört alpaka, bir deve kuşu ve bir tilkiye saldırdığını ifade ederek bu hayvanların öldüğünü söyledi.

Jaguar Valero'nun uyuşturulduğunu ve kafesine götürüldüğünü belirten Burks, hayvanat bahçesinin bir günlüğüne kapatıldığını kaydetti.

Jaguar'ın kaçışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsınCHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD hayvanat bahçesi Jaguar

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.