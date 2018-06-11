ABD'de helikopter kazası

OSHKOSH (AA) - ABD'nin Wisconsin eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Winnebago emniyet biriminden yapılan açıklamada, helikopterin elektrik kablolarına çarptığı, daha sonra da Oshkosh yakınlarında Fox Nehri'ne düştüğü belirtildi.
Açıklamada pilotun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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