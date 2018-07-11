ABD'de hortum can aldı

WATFORD CITY (AA) - ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde çıkan bir hortum yeni doğan bebeğin ölümüne yol açtı.

Yetkililer, eyaletin kuzeybatısında etkili hortumdan en fazla Prairie View karavan parkının etkilendiğini, parkta karavanları devrilen bir ailenin bir haftalık bebeğinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hortumda parkta yaşayan 28 kişinin 20'sinin yaralandığı belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, hortumun rüzgar hızının saatte en az 170 kilometre olduğunu açıkladı.

