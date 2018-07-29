HABER

ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

ABD'de hükümet binasında Trump'ın yerine Putin portresi

ABD’nin Colorado eyaletindeki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanlarının tablolarının bulunduğu duvarın önüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tablosunu koydu.

CNN'in haberine göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından, ABD eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın portrelerinin yanında Başkan Donald Trump için ayrılan yere bir şövale ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in portresi koyuldu.

Bir tur gezisi sırasında fark edilen duvarın görüntüsü, Senatör Steve Fenberg tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Duvarda Trump’ın portresinin olması gereken yerin, portreler için ödeme yapan sivil toplum kuruluşu "Colorado Kültür için Vatandaşlar"a gerekli 10 bin dolarlık bağışın yapılmaması nedeniyle, protesto amacıyla boş bırakıldığı ileri sürüldü. Olay, ABD basınında "muzip bir eylem" olarak yer aldı.

Putin'in tablosu, binadaki yetkililer tarafından kaldırıldı.

PARTNERYeni hayatYeni hayat
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kazaBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza
Yanlışlıkla hesabına yatırılan parayı geri verdiYanlışlıkla hesabına yatırılan parayı geri verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Colorado Donald Trump Portre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.